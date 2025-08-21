تفاصيل.. أمانة جدة تفعّل خطط الطوارئ الميدانية استعدادًا للأمطار المرتقبة

ودعت أمانة جدة السكان والزائرين إلى توخي الحذر، وتجنب مواقع تجمعات المياه ومصادر التيارات الكهربائية، في حال هطول الأمطار، والإبلاغ الفوري عن أي حالة طارئة عبر مركز البلاغات الموحد 940 أو تطبيق "بلدي".