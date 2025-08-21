تفاصيل.. أمانة جدة تفعّل خطط الطوارئ الميدانية استعدادًا للأمطار المرتقبة

في خطوة استباقية، فعّلت أمانة محافظة جدة خططها الميدانية استعدادًا للحالة المطرية المتوقعة خلال الأسبوع الجاري، وفقًا للتقارير الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد.
وأكدت الأمانة رفع مستوى الجاهزية عبر نشر الفرق والآليات في الميدان، والتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة مستمرة لتنبيهات المركز الوطني للأرصاد ومركز إدارة الأزمات والكوارث، لضمان سرعة الاستجابة وتقليل الآثار الناجمة عن التقلبات الجوية.
وشددت الأمانة على تفعيل الدور التوعوي من خلال حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، ولوحات الطرق والشاشات، لنشر الرسائل التحذيرية والتوجيهات اللازمة للمواطنين والمقيمين، بما يعزز السلامة العامة.
ودعت أمانة جدة السكان والزائرين إلى توخي الحذر، وتجنب مواقع تجمعات المياه ومصادر التيارات الكهربائية، في حال هطول الأمطار، والإبلاغ الفوري عن أي حالة طارئة عبر مركز البلاغات الموحد 940 أو تطبيق "بلدي".
كما أكدت أهمية متابعة تعليمات الجهات الرسمية، واستقاء المعلومات من مصادرها المعتمدة.