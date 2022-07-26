ولي العهد يصل اليونان وفي مقدمة مستقبليه نائب رئيس الوزراء

وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء اليوم إلى جمهورية اليونان.
وكان في مقدمة مستقبلي سمو ولي العهد، لدى وصوله مطار أثينا الدولي، نائب رئيس الوزراء اليوناني السيد بيكرامينوس.
وتوجه سمو ولي العهد في موكب رسمي إلى قصر ماكسيموس مقر رئاسة الوزراء في العاصمة اليونانية أثينا.
ويضم الوفد الرسمي لسمو ولي العهد، وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، و وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، و وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان.
ويضم الوفد المرافق لسمو ولي العهد، سكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد، ونائب رئيس المراسم الملكية راكان بن محمد الطبيشي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية اليونان الدكتور سعد العمار.