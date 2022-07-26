ولي العهد يصل اليونان وفي مقدمة مستقبليه نائب رئيس الوزراء

ويضم الوفد الرسمي لسمو ولي العهد، وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، و وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، و وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان.