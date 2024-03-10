اعتراف دولي.. "مصادر الجزيرة" تحصل على شهادة ISO 26000 للمسؤولية الاجتماعية

يُعَد حصول شركة "مصادر الجزيرة" على شهادة ISO 26000 إنجازًا هامًّا يمنحها العديد من الفوائد، منها: تعزيز سمعة الشركة؛ حيث تدل الشهادة على التزام الشركة بالمسؤولية الاجتماعية؛ مما يعزز سمعتها في السوق ويجذب المزيد من العملاء والشركاء، وتحسين بيئة العمل حيث تلتزم الشركة بضمان بيئة عمل آمنة وعادلة لجميع الموظفين؛ مما يؤدي إلى زيادة رضاهم وإنتاجيتهم، ودعم التنمية المستدامة من خلال مساهمة الشركة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال دعم المجتمعات المحلية وحماية البيئة، وتعزيز الابتكار حيث تشجع الشهادة على الابتكار في مجال المسؤولية الاجتماعية؛ مما يساعد الشركة على إيجاد حلول جديدة للتحديات التي تواجهها.