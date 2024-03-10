اعتراف دولي.. "مصادر الجزيرة" تحصل على شهادة ISO 26000 للمسؤولية الاجتماعية

حققت شركة "مصادر الجزيرة"، إنجازًا هامًّا بحصولها على شهادة ISO 26000 للمسؤولية الاجتماعية.
وتعد هذه الشهادة بمثابة اعتراف دولي بالتزام الشركة بمبادئ المسؤولية الاجتماعية تجاه جميع أصحاب المصلحة؛ بما في ذلك موظفوها، والمجتمع، والبيئة.
تعتبر شهادة ISO 26000 معيارًا دوليًّا يحدد مبادئ توجيهية لإدارة المسؤولية الاجتماعية، وتشمل المساءلة الخاصة بالتزام الشركة بتحمل مسؤولية أفعالها وتأثيرها على المجتمع، والشفافية عبر التواصل بشكل واضح وصادق مع جميع أصحاب المصلحة، والسلوك الأخلاقي بالتصرف بمسؤولية وأخلاقيات في جميع التعاملات، واحترام مصالح أصحاب المصلحة بأخذ احتياجات وتوقعات جميع أصحاب المصلحة بعين الاعتبار، واحترام سيادة القانون عبر الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، واحترام قواعد السلوك الدولية من خلال احترام حقوق الإنسان والمبادئ الأساسية للعمل.
خضعت شركة مصادر الجزيرة لتقييم دقيق من قِبَل هيئة اعتماد دولية؛ للتأكد من التزامها بمعايير ISO 26000. وشمل التقييم مراجعة شاملة لسياسات الشركة وممارساتها في مختلف المجالات؛ بما في ذلك "حوكمة الشركات"؛ لضمان وجود نظام حوكمة رشيد يضمن اتخاذ القرارات بمسؤولية، وحقوق الإنسان باحترام حقوق الإنسان في جميع أنشطة الشركة، والممارسات العمالية من خلال ضمان بيئة عمل آمنة وعادلة لجميع الموظفين، والمجتمع بدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات المحلية، والبيئة من خلال حماية البيئة من خلال الحد من التأثيرات السلبية لأنشطة الشركة.
يُعَد حصول شركة "مصادر الجزيرة" على شهادة ISO 26000 إنجازًا هامًّا يمنحها العديد من الفوائد، منها: تعزيز سمعة الشركة؛ حيث تدل الشهادة على التزام الشركة بالمسؤولية الاجتماعية؛ مما يعزز سمعتها في السوق ويجذب المزيد من العملاء والشركاء، وتحسين بيئة العمل حيث تلتزم الشركة بضمان بيئة عمل آمنة وعادلة لجميع الموظفين؛ مما يؤدي إلى زيادة رضاهم وإنتاجيتهم، ودعم التنمية المستدامة من خلال مساهمة الشركة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال دعم المجتمعات المحلية وحماية البيئة، وتعزيز الابتكار حيث تشجع الشهادة على الابتكار في مجال المسؤولية الاجتماعية؛ مما يساعد الشركة على إيجاد حلول جديدة للتحديات التي تواجهها.
ويعد حصول شركة "مصادر الجزيرة" على شهادة ISO 26000 للمسؤولية الاجتماعية، إنجازًا هامًّا يعكس التزامها تجاه جميع أصحاب المصلحة.