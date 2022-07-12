"إغاثي" الملك يوزع 135 أضحية في مخيم جو النسيم بمأرب

ويهدف المشروع إلى مساعدة الأسر المحتاجة من النازحين خلال عيد الأضحى، وذلك بتوزيع لحوم الأضاحي بمقدار نصف أضحية لكل أسرة، يستفيد منه 4 آلاف أسرة، بواقع 28.000 فرد، في محافظات عدن، وحضرموت، والمهرة، ومأرب.