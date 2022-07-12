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"إغاثي" الملك يوزع 135 أضحية في مخيم جو النسيم بمأرب

ضمن مشروع الأضاحي في اليمن
"إغاثي" الملك يوزع 135 أضحية في مخيم جو النسيم بمأرب
واس
واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 135 أضحية للنازحين في مخيم جو النسيم بمديرية الوادي التابعة لمحافظة مأرب، استفاد منها 1.890 فردًا، وذلك ضمن مشروع الأضاحي في اليمن لعيد الأضحى المبارك للعام 1443هـ.

ويهدف المشروع إلى مساعدة الأسر المحتاجة من النازحين خلال عيد الأضحى، وذلك بتوزيع لحوم الأضاحي بمقدار نصف أضحية لكل أسرة، يستفيد منه 4 آلاف أسرة، بواقع 28.000 فرد، في محافظات عدن، وحضرموت، والمهرة، ومأرب.

يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة من المملكة ممثلةً في المركز لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للدول والشعوب الشقيقة والصديقة في مختلف الظروف والأوقات.

اليمن
مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية
عيد الأضحى المبارك
الأضاحي

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