"سعود الطبية" ضمن أفضل مؤسسات الرعاية الصحية عالميًا لعام 2023

صُنفت مدينة الملك سعود الطبية عضو تجمع الرياض الصحي الأول، بالمرتبة الثالثة في قائمة أفضل منشأة صحية بالمملكة، و88 ضمن 250 مركزًا على مستوى العالم؛ بحسب تقرير براند فاينانس (Brand Finance) لأفضل مؤسسات الرعاية الصحية عالميًا لعام 2023م.
ويعمل التقرير على تصنيف أكثر من 500 مستشفى حول العالم؛ بناءً على أكثر من 30 مؤشر أداء متعددًا لفحص الرعاية الصحية ومراكز الأبحاث والتعليم، وتظهر نتائجه بعد استطلاع آراء آلاف الممارسين الصحيين في أكثر من 40 دولة.
وتقّيم براند فاينانس (Brand Finance) سنويًا أكثر من 5 آلاف منشأة في شتى القطاعات حول العالم؛ لدعم المنشآت في اتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على أسس علمية.
ويأتي تصنيف مدينة الملك سعود الطبية؛ نتيجة الدعم اللامحدود الذي تتلقاه منشآت تجمّع الرياض الصحي الأول من لدّن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لتقديم الرعاية الشاملة والفعّالة والمتكاملة التي تقوم على صحة الفرد والمجتمع، والمواطن والمقيم.
يُذكر أن "سعود الطبية" هي أكبر كيانات تجمّع الرياض الصحي الأول، محققة بذلك الجزء الأكبر والأعظم من رحلة التحول في النظام الصحي، ضمن جهود تكاملية ومشتركة، تحت مظلة اتحاد واحد، وشبكة صحية متكاملة مترابطة.