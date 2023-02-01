"سعود الطبية" ضمن أفضل مؤسسات الرعاية الصحية عالميًا لعام 2023

ويعمل التقرير على تصنيف أكثر من 500 مستشفى حول العالم؛ بناءً على أكثر من 30 مؤشر أداء متعددًا لفحص الرعاية الصحية ومراكز الأبحاث والتعليم، وتظهر نتائجه بعد استطلاع آراء آلاف الممارسين الصحيين في أكثر من 40 دولة.