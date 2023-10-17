مشاهد مروعة.. مئات الجثث مكدسة في مستشفى المعمداني بغزة بعد الغارة الإسرائيلية

وتأتي هذه الدماء التي تنزف في الوقت الذي تكثف إسرائيل من قصفها على القطاع، ما أدى إلى ارتفاع عدد القتلى من جراء القصف منذ 7 أكتوبر إلى نحو 3 آلاف قتيل و12500 مصاب، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.