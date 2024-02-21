"القرني": الملك عبدالعزيز أسس لدولة قوية واستلم الراية بكل اقتدار أبناء بررة

قال عبدالله بن مجدوع آل مجدوع القرني، المستشار بالديوان الملكي: "يحتفل يوم غد الخميس ١١ / ٨ / ١٤٤٥هـ الموافق /٢٢/ 2/ ٢٠٢٤م أبناء الشعب السعودي بذكرى غالية مجيدة (ذكرى يوم التأسيس) اليوم التاريخي الذي سطر بأحرف من ذهب قبل (٣٠٠ عام) تقريبًا، أعلن فيه الإمام محمد بن سعود - رحمه الله - تأسيس الدولة السعودية الأولى وعاصمتها (الدرعية) فكان بزوغ فجر جديد شع منه الضياء للعالم العربي والإسلامي بل العالم أجمع، لاعتماده على تحكيم شرع الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في كل مناحي الحياة، وقد استمرت القيادات المباركة المتتابعة، على نهج ثابت، تأخذ من الجديد أحسنه، دون الإخلال بالثوابت، فكان التوفيق حليفها وتخطت - بحمد الله- كل العوائق على مر تلكم الحقب الصعبة، ومحيطها المضطرب".