في رحلة استغرقت 12 ساعة.. رائدا الفضاء السعوديان يهبطان إلى الأرض بسلام

كما تمّ تأمين المنطقة من قِبل قوات خفر السواحل الأمريكية لضمان سلامة عملية الهبوط، وتوفير الدعم اللازم لها، ونُقل الفريق والمعدات عبر القوارب، وفريق متدرّب إلى البر.