الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء تهنئ ولي العهد: إخلاص وتفانٍ وعمل دؤوب ورؤية ثاقبة

وقالت: "إن هذه الثقة الملكية الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، في سمو ولي عهده الأمين؛ تأتي معززة لما يتمتع به سموه من إخلاص وتفانٍ وعمل دؤوب ورؤية ثاقبة في خدمة دينه ومليكه ووطنه، وهو ما برهن عليه ما يعيشه الوطن من تقدم ونماء وازدهار، وما تحقق له من مكانة دولية مرموقة"، سائلة الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وبلادنا وسائر بلاد المسلمين.