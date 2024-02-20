"الجاسر" يؤكد التزام المملكة بدعم جهود اتحاد النقل البري في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات

وأضاف: إدراكًا للأثر البيئي الكبير لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، كونه مساهمًا رئيسيًا في الانبعاثات الكربونية عالميًا وتغير المناخ، حيث يتحمل هذا القطاع وحده خمس إجمالي الانبعاثات في المملكة، ظهر النقل البري بوصفه السبب الرئيسي، والمسؤول عن الأكبر من إجمالي انبعاثات وسائل النقل.