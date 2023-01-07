"الصحي السعودي" يحذّر من استنشاق دخان الفحم في مكان مغلق

يُذكر أن "الدفاع المدني" قد حدد سابقًا شروطًا عدة من شأنها ضمان السلامة بشكل كبير عند الرغبة في استخدام التدفئة بواسطة الفحم، منها: إشعاله خارج السكن حتى الاشتعال التام، والتأكد من التهوية الجيدة للغرفة التي يُنقل لها بعد ذلك، مع شرط إخراجه من الغرفة عند النوم؛ لتسببه في تناقص الأكسجين في المكان وارتفاع أول أكسيد الكربون، وهو غاز قاتل لا لون له ولا رائحة، مع ضرورة إبعاد الأطفال عنه والأثاث والمواد القابلة للاحتراق، وأيضًا تجنب رمي مخلفاته وهي مشتعلة في صناديق النفايات.