"الصحي السعودي" يحذّر من استنشاق دخان الفحم في مكان مغلق

حذّر المجلس الصحي السعودي، اليوم السبت، من استنشاق الدخان الناتج عن إشعال الفحم في مكان مغلق؛ لأنه قد يؤثر على خلايا المخ، ويؤدي لمضاعفات قد تصل للوفاة خلال فترة وجيزة.
وقال "المجلس الصحي": إن استنشاق دخان النار أو الفحم في مكان مغلق يؤثر على خلايا المخ ويؤدي إلى: خمول وتثاقل الشخص وعجزه عن الوقوف والحركة، ثم عدم قدرته على طلب الاستغاثة، كما أن ذلك قد يسبب الوفاة خلال فترة وجيزة، لا سمح الله.
يُذكر أن "الدفاع المدني" قد حدد سابقًا شروطًا عدة من شأنها ضمان السلامة بشكل كبير عند الرغبة في استخدام التدفئة بواسطة الفحم، منها: إشعاله خارج السكن حتى الاشتعال التام، والتأكد من التهوية الجيدة للغرفة التي يُنقل لها بعد ذلك، مع شرط إخراجه من الغرفة عند النوم؛ لتسببه في تناقص الأكسجين في المكان وارتفاع أول أكسيد الكربون، وهو غاز قاتل لا لون له ولا رائحة، مع ضرورة إبعاد الأطفال عنه والأثاث والمواد القابلة للاحتراق، وأيضًا تجنب رمي مخلفاته وهي مشتعلة في صناديق النفايات.