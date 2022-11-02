"إحكام" تنظّم ورشة عمل "إجراءات النظر في طلبات تملُّك العقارات"

يُذكر أنَّ قواعد النظر في طلبات التملُّك اشترطت في جميع طلبات التملُّك أن يكون العقار محل الطلب قد أحيي قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم (21679) في 9/ 11/ 1387 هـ، وأن يقدم الطلب قبل تاريخ 5/ 5/ 1444هـ، وألَّا يكون ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا، أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، إضافة إلى تعبئة النماذج المعتمدة اللازمة لاستكمال الطلب.