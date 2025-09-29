ثورة على المعصم: سلسلة GT 6 من هواوي تضع معيارًا جديدًا للساعات الذكية

تمنحك سلسلة HUAWEI WATCH GT 6 بحرًا من الإبداع من خلال واجهات الساعة النابضة بالحياة والقابلة للتخصيص، مما يتيح لك تصميم واجهة تعبّر عن شخصيتك الفريدة. استكشف مجموعة متنوعة من الأساليب، مثل التصاميم الهندسية، أو الواجهات المعتمدة على الحالة المزاجية، أو تلك التي تركز على النصوص، لتعبّر عن أسلوبك الخاص. وقد حصلت معرض واجهات الساعة على ترقية أنيقة، لتتحول ساعتك إلى بيانٍ عصري على معصمك. هذا وتقدّم "منصة واجهات الساعة من هواوي" HUAWEI Watch Faces للمستخدمين اشتراكاً حصرياً مجانياً في عضوية VIP لمدة شهر واحد، للعملاء الذين يشترون HUAWEI WATCH GT 6 Series قبل 31 ديسمبر، ليمنحهم وصولاً فورياً إلى التصاميم المميزة والأنماط الشخصية.