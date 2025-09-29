ثورة على المعصم: سلسلة GT 6 من هواوي تضع معيارًا جديدًا للساعات الذكية

عشاق الساعات الذكية في المملكة العربية السعودية يعيشون حالة من الحماس بعد إعلان هواوي عن توفر سلسلة HUAWEI WATCH GT 6 الجديدة في الأسواق. وقد تم الكشف عن الجيل الجديد من الساعات خلال الحدث الذي أقيم في باريس في 19 سبتمبر 2025، حيث جاء بتصميم جديد كليًا، وبطارية مذهلة تدوم حتى 21 يومًا، بالإضافة إلى أحدث ميزات الرياضات الخارجية. وبالتمسك بجوهر سلسلة GT التي تجمع بين الأناقة العصرية والوظائف العملية، تقدم الساعة عمر بطارية استثنائي طويل للغاية، إلى جانب مجموعة واسعة من أوضاع التمرين المتقدمة، مما يجعلها الخيار الأمثل للاستخدام اليومي ولمختلف سيناريوهات التمرين.
تتوفر سلسلة HUAWEI WATCH GT 6 في المملكة العربية السعودية ابتداءً من اليوم بسعر يبدأ من 899 ريال مع هدايا قيّمة عبر المتاجر الرسمية لهواوي ومجموعة من شركاء التجزئة المختارين.
استمرارًا لتقاليد سلسلة GT، تأخذ سلسلة HUAWEI WATCH GT 6 الجديدة التصميم والحرفية إلى آفاق جديدة. حيث يقدم HUAWEI WATCH GT 6 Pro إطار توقيت أنيق وبارز، مع شاشة أكبر بنسبة 5.5% مقارنة بالجيل السابق، لتجربة أكثر حيوية وانغماسًا. وبفضل استخدام مواد فاخرة مثل زجاج الياقوت، وهيكل مصنوع من سبيكة التيتانيوم المستخدمة في الطيران، وغطاء خلفي من السيراميك النانوي الكريستالي، تجمع الساعة بين المتانة والرقي في آن واحد.
تأتي ساعة HUAWEI WATCH GT 6 بإصداري 46 مم و41 مم لتناسب مختلف الأذواق وأحجام المعصم. يستوحي إصدار 46 مم تصميمه من عالم الدراجات، حيث يأتي بلون أخضر جديد مع إطار متدرج بثلاث نغمات أنيقة. أما إصدار 41 مم فيتميّز بحلقة وصل مبتكرة قابلة للدوران، ما يضمن ثباتًا أكبر وارتداءً أكثر راحة على المعصم، مما يجعلها الرفيق المثالي لمختلف الإطلالات والمناسبات.
تعد سلسلة HUAWEI WATCH GT 6 أول ساعة ذكية تقدم خاصية القوة الافتراضية لركوب الدراجات، ما يمنح راكبي الدراجات الطريقة الأكثر دقة وموثوقية علميًا لقياس شدة التمرين. جاءت هذه الميزة نتيجة أبحاث موسعة، وآلاف من المحاكاة لركوب الدراجات، ونماذج متقدمة لمقاومة الرياح. وبفضل هذه الاختبارات الدقيقة، تستطيع الساعة حساب القوة الافتراضية لركوب الدراجات بدقة عالية، مما يجعلها أداة أساسية لعشاق هذه الرياضة. أصبح بإمكانك الآن مراقبة قوة ركوب الدراجة مباشرة من معصمك وفي الوقت الفعلي، بدقة تكاد تضاهي أجهزة قياس القوة المخصصة، لتتمكن من ضبط شدة تمرينك وتكييف خططك التدريبية بدقة أكبر استنادًا إلى هذه البيانات.
كما عززت سلسلة HUAWEI WATCH GT 6 أوضاع الجري على المسارات، والجولف، والتزلج، لتوفر تجارب رياضية خارجية أكثر تطورًا واحترافية.
تأتي سلسلة HUAWEI WATCH GT 6 مزودة ببطارية متطورة عالية السيليكون بتصميم مكدس ومخصص الشكل، مما يمنحها سعة أعلى بنسبة 65% مقارنة بالجيل السابق. ومع هذا التطوير، يوفر إصدارا HUAWEI WATCH GT 6 Pro وGT 6 بحجم 46 مم عمر بطارية يصل إلى 21 يومًا مع الاستخدام الخفيف، بينما يدوم الإصدار الأنيق GT 6 بحجم 41 مم حتى 14 يومًا مع الاستخدام النموذجي. سواء كنت ترتديها يوميًا أو تأخذها في رحلات طويلة، يمكنك الاعتماد على أداء موثوق دون القلق بشأن نفاد الطاقة.
تعتمد سلسلة HUAWEI WATCH GT 6 على نظام TruSense الجديد، الذي يرتقي بدعم الصحة العاطفية إلى مستوى جديد. فمن خلال خاصية الكشف متعدد الأبعاد عن العواطف، توفر الساعة تحليلات صحية دقيقة ومراقبة لصحة القلب والأوعية الدموية، مما يضمن رعاية شاملة لجسمك وعقلك على مدار اليوم. وإلى جانب ذلك، تمنحك الساعة رؤى دقيقة حول حالتك البدنية والعاطفية، مع تقديم ميزات مخصصة تساعدك على إدارة صحتك وتحسين رفاهيتك عند الحاجة.
تمنحك سلسلة HUAWEI WATCH GT 6 بحرًا من الإبداع من خلال واجهات الساعة النابضة بالحياة والقابلة للتخصيص، مما يتيح لك تصميم واجهة تعبّر عن شخصيتك الفريدة. استكشف مجموعة متنوعة من الأساليب، مثل التصاميم الهندسية، أو الواجهات المعتمدة على الحالة المزاجية، أو تلك التي تركز على النصوص، لتعبّر عن أسلوبك الخاص. وقد حصلت معرض واجهات الساعة على ترقية أنيقة، لتتحول ساعتك إلى بيانٍ عصري على معصمك. هذا وتقدّم "منصة واجهات الساعة من هواوي" HUAWEI Watch Faces للمستخدمين اشتراكاً حصرياً مجانياً في عضوية VIP لمدة شهر واحد، للعملاء الذين يشترون HUAWEI WATCH GT 6 Series قبل 31 ديسمبر، ليمنحهم وصولاً فورياً إلى التصاميم المميزة والأنماط الشخصية.