"منشآت" تطلق أسبوع التعليم للتعريف بالفرص الواعدة في القطاع التعليمي

يُذكر أن مراكز دعم المنشآت، قدّمت خدماتها لأكثر من 20 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة حتى نهاية الربع الأول من عام 2022، من خلال المراكز الموجودة في مناطق عدة بالمملكة؛ إذ يصمم مستشارو الأعمال في هذه المراكز حلولًا استشارية بناءً على الاحتياجات الفردية لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.