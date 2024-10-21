شراكات المياه تنظم ورشة عمل تحفيز المقاوليين المحليين 

نظمت الشركة السعودية لشراكات المياه، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني للتخصيص، ورشة عمل لمبادرة تحفيز المقاولين، والتي تهدف إلى تحفيز المقاولين المحليين وتعزيز مشاركتهم في مشاريع قطاع المياه المستقبلية.

وحرصاً من الشركة السعودية لشراكات المياه على تعزيز الفرص التنافسية لكبار المقاولين وتحفيزهم على برامج ومشاريع التخصيص، فقد قامت الشركة بتقديم هذه المبادرة، والتي تهدف إلى تقديم مقترحات لتطوير قدرات المقاولين المحليين وتعزيز تنافسيتهم في ظل رؤية المملكة 2030.

كما تهدف الورشة إلى إلى توفير بيئة ملائمة بين القطاعين العام والخاص لتسهيل المشاريع المستقبلية في مجال تطوير المياه.

وفي هذا السياق، أشار المهندس خالد بن زويد القريشي، الرئيس التنفيذي للشركة، إلى أن هذه المبادرات تهدف إلى رفع مستوى التنافسية بين المقاولين المحليين والبحث عن فرص استثمارية جديدة في قطاع المياه. وأوضح أن الشركة تعمل حالياً على طرح ثمانية مشاريع بقيمة 30 مليار ريال، متوقعاً ترسية هذه المشاريع خلال الاثني عشر شهراً القادمة، بالإضافة إلى خطط لطرح عشرة مشاريع إضافية بقيمة 15 مليار ريال خلال السنوات الثلاث المقبلة. وذكر القريشي أن العوائد المتوقعة لهذه المشاريع تتراوح بين 7% إلى 10 %.

تضمن برنامج الورشة مناقشات حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وآليات تأهيل المقاولين، ودور الهيئة السعودية للمقاولين، بالإضافة إلى استعراض تجارب ناجحة في مشاريع تحلية المياه ومعالجة الصرف الصحي. كما تم عقد جلسة حوار حول دور الجهات الحكومية والبنوك في دعم وتمكين المقاولين المحليين، بمشاركة وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني للتخصيص والهيئة السعودية للمقاولين وصندق البنية التحتية واللجنة الوطنية للمقاولين وبنك الرياض.

تعددت المواضيع التي تم مناقشتها حيث تحدث ممثلو المركز الوطني للتخصيص عن مفاهيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص والإطار التنظيمي لمشاريع التخصيص. وتطرق ممثل الهيئة السعودية للمقاولين إلى التعريف بآلية تأهيل المقاولين، كما بين ممثل اللجنة الوطنية لاتحاد المقاولين دور اللجنة الوطنية للمقاولين باتحاد الغرف التجارية السعودية. وقد استعرض ممثل صندوق البنية التحتية الوطني آلية تمويل المشاريع من البنوك التجارية والصناديق الحكومية. وقد تم تسليط الضوء من شركاء النجاح في القطاع الخاص على قصص النجاح، حيث تحدث ممثل شركة أكواباور عن قصة نجاح مشروع الجبيل 3 (جزلة) لتحلية المياه، وتحدث ممثل شركة العقاد عن نجاح مشروع تبوك 2 لمعالجة مياه الصرف الصحي. بالإضافة إلى العديد من حلقات النقاش التي اشتملت على مواضيع مختلفة والتي تم طرحها من قبل منسوبي الشركة السعودية لشراكات المياه.

وتعتبر هذه الورشة أكبر ورشة عمل نظمتها شراكات المياه حيث تم تسجيل أكثر من 100 شركة كما حضيت الورشة بأقبال كبير من قبل العاملين حيث تجاوز عدد الحضور 200 شخص مهتم في قطاع المياه، ومن المتوقع تنظيم ورشة عمل أخرى خلال الفترة القادمة بمشئة الله حيث ستشمل مواضيع أكثر تنوعاً وتركيزًا بشكل كبير على الامور الفنية المختصصه.