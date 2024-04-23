خادم الحرمين يترأس جلسة "الوزراء" والمجلس يصدر 19 قرارًا.. تعويض إضافي لمتضررين بحائل وفرع لبنك سويسري بالمملكة

وافق مجلس الوزراء اليوم على منح المتضررين من أهالي قرية طابة بمنطقة حائل جراء تركهم مزارعهم وبيوتهم التراثية بسبب التصدعات والتشققات الأرضية مبلغ تعويض إضافي قدره (200.000) مائتا ألف ريال، أو أرضًا سكنية ضمن المخططات الحكومية المعتمدة، كما وافق المجلس على النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون، ووافق على الترخيص لبنك (يو بي إس إيه جي) السويسري بفتح فرع له لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة، وعلى اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة لعقارات الدولة، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، وجامعة تبوك، لأعوام مالية سابقة.