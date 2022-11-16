"شتاء جازان على الأبواب".. أجواء جميلة وفعاليات ممتعة وهادفة والجهات تتهيأ

تحرص منطقة جازان على أن تكون إحدى المناطق الجاذبة وخصوصًا في هذه الفترة من السنة، التي تتميز بأجواء جميلة وفعاليات ممتعة وهادفة في عدد من المواقع؛ حيث تجري حاليًا الترتيبات والتجهيزات لمهرجان جازان الشتوي الذي سيكون مختلفًا عن الأعوام السابقة، وسيحظى بعدد من الفعاليات المتنوعة والهادفة.
وتحتوي جازان في فصل الشتاء على جوانب الجذب السياحي في المنطقة، تتمثل في كونها المنطقة الوحيدة التي تضم السهول الخضراء والجبال الباسقة والجزر الحالمة والشواطئ الجميلة، إضافة إلى الفعاليات الثقافية والترفيهية التي تقام كل عام، بدءًا من كرنفال جازان السنوي إلى مهرجانات التسوق والترفيه التي تقام في كل المحافظات؛ فضلًا عن المهرجانات المتخصصة، مثل مهرجان البن، ومهرجان العسل، ومهرجانات الألعاب الشعبية.
ويسجل المهرجان في نسخة العام الحالي، مشاركة العديد من الجهات الحكومية والأهلية، إلى جانب مشاركة معظم محافظات المنطقة؛ حيث تتنوع فعاليات المهرجان لتقام في مختلف المواقع السياحية بالمنطقة، ويرعى أمير منطقة جازان هذا الحدث السياحي الذي يشهد خلال العام الحالي تنوعًا في الفعاليات وزيادة الجهات المشاركة؛ لإبراز ما تزخر به المنطقة من إمكانات سياحية ومقومات طبيعية وثقافية وتراثية واستثمارية متنوعة.
ورأس الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، بحضور نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز اليوم، الاجتماع التحضيري الأول لمهرجان جازان الشتوي "شتاء جازان 2023"، بقاعة الاجتماعات بالإمارة.
وكشفت أمانة جازان عن الاستعداد لموسم فصل الشتاء بحلة جديدة من الزهور والورود، بتجميل طرق وميادين وشوارع ومثلثات مدينة جازان، بالزهور مختلفة الألوان لتحسين المشهد البصري.
واستكملت أمانة منطقة جازان والبلديات التابعة لها جهودها لتحسين المشهد الحضري، ومعالجة التشوه البصري، من خلال تنفيذ خطط معتمدة لذلك، واشتملت الأعمال المُنَفّذة على صيانة ورفع مستوى مناهل الشوارع الرئيسية بمدينة جازان، وصيانة وإعادة دهان الخطوط الأرضية، والمطبات الصناعية، ومسارات المشاة، ومعالجة الحُفَر، وتنفيذ الحملات الرقابية، ومواصلة أعمال النظافة، ورفع المخلفات، التي تهدف إلى المحافظة على المظهر الحضاري.
وأوضح أمين المنطقة المشرف العام على مهرجان شتاء جازان المهندس يحيى بن جابر الغزواني، أن أمير المنطقة ونائبه اطلعا خلال الاجتماع على استعدادات اللجان الفرعية وتحضيراتها للمهرجان الذي سينطلق مطلع شهر يناير القادم 2023م، وما يشتمل عليه من الأنشطة والفعاليات؛ تشمل تخصيص مواقع للتسوق، والأسر المنتجة، والحِرَف اليدوية، والفعاليات الثقافية والرياضية، والعروض المسرحية، والبرامج الموجهة للأسرة والطفل بالمهرجان التي ستقام في كل من: (القرية التراثية، والكورنيش الشمالي، والكورنيش الجنوبي لمدينة جيزان)، وعدد من المواقع بمدينة جيزان ومحافظات ومراكز المنطقة.
وبيّن الغزواني أن الاجتماع تَضَمّن استعراض الخدمات البلدية والسياحية والترفيهية التي يحتاجها الزوار، والسبل الكفيلة بتوفيرها وفق اشتراطات السلامة الخاصة بذلك؛ سعيًا لتوفير كل ما يضمن نجاح المهرجان وراحة المتنزهين وزوار المنطقة، خلال فترة المهرجان وعلى مدار العام، من خلال تضافر الجهود والتعاون بين مختلف الجهات الخدمية والخاصة المشاركة في المهرجان.