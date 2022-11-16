"شتاء جازان على الأبواب".. أجواء جميلة وفعاليات ممتعة وهادفة والجهات تتهيأ

وأوضح أمين المنطقة المشرف العام على مهرجان شتاء جازان المهندس يحيى بن جابر الغزواني، أن أمير المنطقة ونائبه اطلعا خلال الاجتماع على استعدادات اللجان الفرعية وتحضيراتها للمهرجان الذي سينطلق مطلع شهر يناير القادم 2023م، وما يشتمل عليه من الأنشطة والفعاليات؛ تشمل تخصيص مواقع للتسوق، والأسر المنتجة، والحِرَف اليدوية، والفعاليات الثقافية والرياضية، والعروض المسرحية، والبرامج الموجهة للأسرة والطفل بالمهرجان التي ستقام في كل من: (القرية التراثية، والكورنيش الشمالي، والكورنيش الجنوبي لمدينة جيزان)، وعدد من المواقع بمدينة جيزان ومحافظات ومراكز المنطقة.