"كفى" تُشيد بحملة وزارة الداخلية الأمنية لملاحقة مهربي المخدرات

وقال "الحمدان"، تعليقًا على تغريدة وزير الداخلية في "تويتر"، والتي جاء فيها: "ضربة تتلوها ضربات لن ينجو منها مروجو ومهربو المخدرات، ومن يستهدفون مجتمعنا ووطننا": إنها أفعال سبقت الأقوال، وإن عيون ولاة الأمر الساهرة -بعد المولى- هي الحصن الحصين لأبناء وبنات المملكة من الوقوع في شِراك مروجي المخدرات، الذين سيلقون جزاءهم، عاجلًا غير آجل.