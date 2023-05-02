"كفى" تُشيد بحملة وزارة الداخلية الأمنية لملاحقة مهربي المخدرات

أشادت جمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة، اليوم الثلاثاء، بالحملة الأمنية التي تشنّها وزارة الداخلية على مهربي ومروجي المخدرات.
وكانت قد انطلقت تلك الحملة منذ أيام؛ للقضاء على هذه الآفة التي تسلب مئات الأرواح من شباب الوطن وتهدد الأمن والاستقرار.
وقال مدير عام جمعية "كفى" بمنطقة مكة المكرمة إبراهيم بن أحمد الحمدان: نحن معكم يدًا بيد، ونشيد بجهود رجال الداخلية وعلى رأسهم وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، على حرصهم وتفانيهم للحفاظ على أمن وسلامة أبناء الوطن والمقيمين فيه، وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- والذي يتابع هذه الحملات المباركة خطوة بخطوة.
وقال "الحمدان"، تعليقًا على تغريدة وزير الداخلية في "تويتر"، والتي جاء فيها: "ضربة تتلوها ضربات لن ينجو منها مروجو ومهربو المخدرات، ومن يستهدفون مجتمعنا ووطننا": إنها أفعال سبقت الأقوال، وإن عيون ولاة الأمر الساهرة -بعد المولى- هي الحصن الحصين لأبناء وبنات المملكة من الوقوع في شِراك مروجي المخدرات، الذين سيلقون جزاءهم، عاجلًا غير آجل.
وحث "الحمدان" كل أبناء وبنات الوطن والمقيمين فيه على التعاون مع وزارة الداخلية؛ فهُم الجنود المجهولون، ليكون وطننا أنموذجًا في محاربة السموم والمتاجرين فيها.
ودعا جميع أفراد المجتمع وفي مقدمتهم رجال الأعمال لأن يساندوا ويدعموا الجمعيات الخيرية التي تعنى بالتوعية بأضرار المخدرات؛ لتحقيق رسالتها السامية في محاربة السموم من جهة، وعلاج الراغبين في فتح صفحة جديدة عنوانها حياة صحية آمنة من جهة أخرى.