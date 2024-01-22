بعد "مقهيَيْ إثارة النعرات القبلية".. "ابن مسفر" لـ"سبق": عقوبتها سجن وغرامة مليونية

وإضافة إلى الإجراءات القانونية، هناك العديد من الطرق الأخرى التي يمكن من خلالها مواجهة النعرة القبلية، والحفاظ على مكون الشعب السعودي ووحدته، منها: تعزيز التعليم؛ إذ يمكن للتعليم أن يلعب دورًا مهمًّا في نشر ثقافة التسامح والقبول بين أفراد المجتمع، وذلك من خلال تعزيز التعليم، ونشر الوعي بين المواطنين بأهمية الوحدة الوطنية، ورفض النعرة القبلية، والتركيز على الوحدة الوطنية في المناهج الدراسية، وذلك من خلال تدريس الطلاب مبادئ الوحدة الوطنية، وأهمية رفض النعرة القبلية، وتنظيم حملات توعية إعلامية، وذلك من خلال استخدام وسائل الإعلام المختلفة؛ لتوعية المواطنين بأهمية الوحدة الوطنية، ورفض النعرة القبلية.