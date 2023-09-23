احتفاء باليوم الوطني.. "بلدية الموسم" تُزَيّن الطرق الرئيسية بالأعلام واللوحات والمجسمات المضيئة

وتم تزيين الأعمدة بأكثر من 190 علمًا تم توزيعها في الطرق الرئيسية والميادين والمرافق العامة، وعدد من اللوحات التي تعبر عن ذكرى اليوم الوطني وصور القادة، وتركيب 44 سارية علم، وتوزيع الهدايا في كورنيش الموسم.