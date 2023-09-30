الثلاثاء المقبل.. إدارة تقويم فعاليات جدة تفتتح منطقة "حديقة الحيوانات المغلقة"

وتستمر فعاليات المنطقة على مدى 45 يومًا؛ حيث سيتم فتح أبوابها يوميًّا من الساعة 4 إلى 11 مساءً، وتقدم للأهالي والزوار والسياح في مدينة جدة من محبي الحيوانات والحياة البرية، تجارب ممتعة، للاستمتاع بأجواء الغابة من خلال التفاعل مع عدد كبير من الحيوانات المفترسة والنادرة والحيوانات الأليفة، وكذلك الطيور المختلفة والزواحف.