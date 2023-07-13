إنقاذ حاج مصري ستيني من نزيف دموي حاد بـ"النور التخصصي" في مكة

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أنه تم استقبال الحالة كحالة إنقاذ حياة، وتم نقلها إلى غرفة العمليات فورًا، ومباشرتها من قبل فريق طبي من وحدة المناظير، والجهاز الهضمي، ووحدة الأشعة التداخلية، وتم إجراء جميع التدخلات الجراحية التي تستدعيها حالة المريض، وبعد عمل الفحوصات الأساسية أظهرت النتائج أن نسبة الدم منخفضة، وحالة المريض الصحية غير مستقرة، مما تتطلب وضعه على التنفس الصناعي، وإعطائه علاجات رفع الضغط، ثم تم عمل منظار علوي تبين من خلاله وجود تشوه خلقي في الشرايين المغذية للقولون والشرج، وتم عمل قسطرة من الفخذ الأيمن، واختيار الشريان المغذي للأمعاء الغليظة، حيث تم حقن المريض بمواد معلقة للتشوه الشرياني لإيقاف النزيف على الفور، وقد استغرقت العملية 3 ساعات.