ميدانياً.. مدير تعليم الأفلاج يتابع سير الاختبارات بليلى والغيل

وشملت الزيارات التي نفّذها مدير التعليم منذ انطلاقة الاختبارات أمس قطاعَي "ليلى والغيل"، تفقد خلالها سير الاختبارات في ثانوية ليلى وثانوية الملك فهد ومتوسطة وثانوية الغيل وابتدائية عبدالرحمن بن عوف بالغيل، بالوقوف على قاعات الاختبارات بالمدارس والاطلاع على أعمال اللجان و"غرف الكنترول"، إلى جانب وقوفه على أداء أبنائه الطلبة بقاعات الامتحان، مشيداً بجهود مديري المدارس ومنسوبيها في التهيئة والاستعداد المبكر للاختبارات.