شاهد.. "سلمان بن سلطان" يستقبل الرحالة الإيطالي "بارساني" ويثمن توعيته لذوي الإعاقة

ويعتمد الرحالة خلال رحلته التي تمتد لمسافة تزيد على 3000 كيلومتر، على عدد من التقنيات المبتكرة التي طورها فريق من الباحثين والعلماء في "كاوست"، والتي تهدف إلى ضمان سلامته وتتبع حالته الصحية والبدنية، حيث تشتمل على خوذة وسترة وقميص مزوّدة بأجهزة استشعار حيوية متقدمة، وتأتي هذه الرحلة بعد تعرُّضه لحادثٍ مروري داخل الجامعة غيّر مجرى حياته وأدى إلى فقدانه الحركة والإحساس في الجزء السفلي من جسده، لكن ذلك الأمر لم يفقده العزيمة والإصرار.