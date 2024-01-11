شاهد.. "سلمان بن سلطان" يستقبل الرحالة الإيطالي "بارساني" ويثمن توعيته لذوي الإعاقة

أشاد أمير منطقة المدينة المنورة سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، بجهود الرحالة الإيطالي "بارساني" في رفع مستوى الوعي وتغيير المفاهيم التي تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش والتناغم في مجتمع مزدهر وبيئة صحية، والتمتع بما وفرته الحكومة الرشيدة -أيدها الله- من مستويات رفيعة في جودة الحياة وعوامل الجذب المختلفة في كافة مناطق المملكة العربية السعودية.
جاء ذلك خلال استقبال أمير المدينة المنورة في مكتبه بالإمارة الأستاذ المشارك في الرياضيات التطبيقية والعلوم الحاسوبية في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" البروفيسور ماتيو بارساني، والذي بدأ رحلته الاستكشافية باستخدام الدراجة اليدوية انطلاقًا من الدمام مرورًا بالمدينة المنورة وصولًا إلى مقر الجامعة في مدينة ثول بمنطقة مكة المكرمة.
وتهدف رحلة البرفيسور "بارساني" إلى الترويج للأنشطة البدنية والرياضية ورفع مستوى الوعي بالأشخاص ذوي الإعاقة، وعرض أبحاث الجامعة وإبراز جمال مناطق المملكة وحفاوة الشعب السعودي المضياف.
ويعتمد الرحالة خلال رحلته التي تمتد لمسافة تزيد على 3000 كيلومتر، على عدد من التقنيات المبتكرة التي طورها فريق من الباحثين والعلماء في "كاوست"، والتي تهدف إلى ضمان سلامته وتتبع حالته الصحية والبدنية، حيث تشتمل على خوذة وسترة وقميص مزوّدة بأجهزة استشعار حيوية متقدمة، وتأتي هذه الرحلة بعد تعرُّضه لحادثٍ مروري داخل الجامعة غيّر مجرى حياته وأدى إلى فقدانه الحركة والإحساس في الجزء السفلي من جسده، لكن ذلك الأمر لم يفقده العزيمة والإصرار.