توطين مكاتب العقار.. تحديات كبيرة و"المتسترين" في الواجهة

وأكد الكثير من رواد المكاتب العقارية أن سعودة المكاتب العقارية تواجه تحديات في ظل سيطرة العمالة الوافدة على هذا المجال، ورغم الجولات الميدانية من الجهات المعنية إلا أن هذه العمالة لازالت تعمل في هذا المجال سواء بالخفاء أو بالعلن من خلال تواجدهم في المكاتب؟