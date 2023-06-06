الموسم السادس من معرض الطب التجميلي ينطلق اليوم

ينطلق اليوم الثلاثاء في العاصمة الرياض ولمدة 3 أيام، ملتقى الطب التجميلي في نسخته السادسة، والذي يُعد الحدث الأضخم محليًّا وإقليميًّا في عالم الطب التجميلي منذ إطلاق نسخته الأولى عام 2017.
ويتعبر الملتقى المنصة الأولى لقطاع الطب التجميلي، والتي تعكس حجم تقدم ونمو هذا القطاع.
يضم الملتقى أبرز وأهم المستشفيات والمراكز والعيادات. إضافة إلى أبرز وأهم الأطباء في مختلف التخصصات، ويمثل فرصة كبرى للباحثين عن مختلف الخدمات الطبية التجميلية.
كما يهدف الملتقى إلى تعزيز الوعي وتثقيف الزوار والحضور من خلال إطلاعهم على مستجدات القطاع، سواء على مستوى التقنيات أو المنتجات.
وتقدم الجهات الراعية والمشاركة الكثير من العروض والخصومات والاستشارات لجمهور المعرض وزواره، الذين قاربوا الـ40 ألف زائر خلال الموسم الماضي.
يتضمن الملتقى أكثر من ٨٠ جلسة حوارية مفتوحة بين الأطباء والزوار من مختلف الأعمار وفي مختلف التخصصات، ويستقبل الملتقى زواره يوميًّا من الساعة الحادية عشرة صباحًا إلى الحادية عشرة ليلًا.