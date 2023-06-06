الموسم السادس من معرض الطب التجميلي ينطلق اليوم

يتضمن الملتقى أكثر من ٨٠ جلسة حوارية مفتوحة بين الأطباء والزوار من مختلف الأعمار وفي مختلف التخصصات، ويستقبل الملتقى زواره يوميًّا من الساعة الحادية عشرة صباحًا إلى الحادية عشرة ليلًا.