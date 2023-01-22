"الصناعات الغذائية" يفتح القبول في الدبلوم المبتدئ بالتوظيف لحملة "الثانوية".. هذه هي الشروط

أعلن معهد الصناعات الغذائية، عن فتح باب القبول والتسجيل في برامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف في إحدى شركات الألبان السعودية، بمكافأة شهرية قدرها (3000) ريال خلال سنتين التدريب، وراتب شهري (6562) ريالًا بعد التخرج.
واشترط المعهد وهو أحد برامج المركز الوطني للشركات الاستراتيجية، في المتقدم للقبول أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بنسبة 75٪ فأعلى (مسار علمي)، ولم يسبق دعمه من صندوق الموارد البشرية، وألا يكون قد مضى على تخرجه مـن الثانوية العامة خمس سنوات، وحاصل على درجة اختبار القدرات العامة (قياس) بنسبة 60٪ فأعلى، وغير مسجل في التأمينات الاجتماعية، ويجتاز الفحص الطبي.
ووفقًا للإعلان، فإن المتدرب يحصل على عدة ميزات خلال التدريب؛ منها: شهادة دبلوم معتمدة، ويسجل مبكرًا في التأمينات الاجتماعية، كما يتم توفير سكن ومواصلات للمدربين، بالإضافة لحصولهم على تأمين طبي، وللتقديم والاطلاع على التفاصيل من خلال الرابط الإلكتروني