"الصناعات الغذائية" يفتح القبول في الدبلوم المبتدئ بالتوظيف لحملة "الثانوية".. هذه هي الشروط

واشترط المعهد وهو أحد برامج المركز الوطني للشركات الاستراتيجية، في المتقدم للقبول أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بنسبة 75٪ فأعلى (مسار علمي)، ولم يسبق دعمه من صندوق الموارد البشرية، وألا يكون قد مضى على تخرجه مـن الثانوية العامة خمس سنوات، وحاصل على درجة اختبار القدرات العامة (قياس) بنسبة 60٪ فأعلى، وغير مسجل في التأمينات الاجتماعية، ويجتاز الفحص الطبي.