"مساعي" تحصد 3 ميداليات وجائزة خاصة في أولمبياد كوريا الدولي للشباب 2023

ونافس فريق "مساعي" النسائي قرابة 300 مشارك، حيث حصلت المخترعة "مياس عادل" على الميدالية الفضية، عن اختراعها باسم "جهاز قابل للارتداء لتحديد حالة الغرق وتفاديها"، كما حصلت على جائزة برنامج براءات اختراع الطلاب في هونغ كونغ "كأفضل اختراع دولي"، فيما حصلت المخترعة "ريما البديّع" على ميدالية برونزية، عن اختراعها باسم "نظام تحديد الزوار وتنظيمهم في المنشأة"، وحصلت المخترعة "شهد الخالدي" على ميدالية برونزية، عن اختراعها "جهاز تعقيم اليدين ووضع القفازات على مستخدم".