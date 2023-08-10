"مساعي" تحصد 3 ميداليات وجائزة خاصة في أولمبياد كوريا الدولي للشباب 2023

حقق فريق جمعية "مساعي النسائية الخيرية" أمس، 3 ميداليات وجائزة خاصة، وذلك خلال المشاركة في أولمبياد كوريا الدولي للشباب KIYO 2023 الذي أقيم في مدينة سيؤول، واستمر لمدة ثلاثة أيام.
وجاءت المشاركة تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وباختراعات تم تسجيلها مسبقاً في الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وتم استعراضها أمام لجنة التحكيم الذين أشادوا بجودة الأفكار المُنَفّذة.
ونافس فريق "مساعي" النسائي قرابة 300 مشارك، حيث حصلت المخترعة "مياس عادل" على الميدالية الفضية، عن اختراعها باسم "جهاز قابل للارتداء لتحديد حالة الغرق وتفاديها"، كما حصلت على جائزة برنامج براءات اختراع الطلاب في هونغ كونغ "كأفضل اختراع دولي"، فيما حصلت المخترعة "ريما البديّع" على ميدالية برونزية، عن اختراعها باسم "نظام تحديد الزوار وتنظيمهم في المنشأة"، وحصلت المخترعة "شهد الخالدي" على ميدالية برونزية، عن اختراعها "جهاز تعقيم اليدين ووضع القفازات على مستخدم".
يذكر أن جمعية "مساعي الخيرية" حصدت من خلال المشاركات الدولية السابقة، 3 ميداليات (ذهبية، فضية وبرونزية)، والعديد من الجوائز الخاصة ليرتفع رصيدها إلى 6 ميداليات دولية.