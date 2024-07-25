وفاة "مشاري" الوهمية تُعيد للأذهان سرطان "سارة" الكاذب!

هذه الحكاية أعادت للأذهان قصة المغرد "سارة إبراهيم" قبل نحو 8 سنوات عندما أعلن صاحب الحساب أنه مصاب بمرض السرطان، لتندفع نحوه مشاعر التعاطف الجياشة، تمثلت في جمع تبرعات، والتصوير من جوار الكعبة للدعاء لسارة إبراهيم، واتجه بعضهم لحلق شعر رأسه تضامنًا ومساندة لحالة التساقط بعد العلاج الكيماوي؛ ليتضح فيما بعد أن القصة من وحي الخيال، ثم يختفي صاحب الحساب تاركًا خلفه قصصًا مخجلة من التفاعل والتعاطف المتكئة على الوهم دون التثبت.