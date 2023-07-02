577 ألف أضحية استقبلتها مسالخ المملكة خلال 3 أيام عيد الأضحى المبارك

استقبلت المسالخ التي تُشرف عليها وزارة البيئة والمياه والزراعة أكثر من "577" ألف أضحية من الضأن والماعز والإبل والأبقار، في جميع مناطق المملكة خلال أول 3 أيام من عيد الأضحى المبارك 1444هـ.
وتوزّعت أعداد الأضاحي على مناطق المملكة، وفق إنفوجرافيك نشرته الوزارة، حيث تصدّرت مكة المكرّمة بعدد 306.675 أضحية، ثم الرياض 101.776، والمدينة المنوّرة 43.733، وجاءت الشرقية في المركز الرابع بـ 30.004، ثم عسير 18.456، وجازان 17.115، تلتها القصيم 14.939، ونجران 9738، ثم حائل 9371، والحدود الشمالية 7508، ثم تبوك 6778، والباحة 6252، والجوف 4734.