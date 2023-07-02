577 ألف أضحية استقبلتها مسالخ المملكة خلال 3 أيام عيد الأضحى المبارك

وتوزّعت أعداد الأضاحي على مناطق المملكة، وفق إنفوجرافيك نشرته الوزارة، حيث تصدّرت مكة المكرّمة بعدد 306.675 أضحية، ثم الرياض 101.776، والمدينة المنوّرة 43.733، وجاءت الشرقية في المركز الرابع بـ 30.004، ثم عسير 18.456، وجازان 17.115، تلتها القصيم 14.939، ونجران 9738، ثم حائل 9371، والحدود الشمالية 7508، ثم تبوك 6778، والباحة 6252، والجوف 4734.