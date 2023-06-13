وزير الثقافة يلتقي رئيس مجلس أمناء متاحف قطر

وأشاد بعمق العلاقات التاريخية بين المملكة ودولة قطر الشقيقة على مستوى القيادة والشعب، متطلعاً إلى تعزيز العمل على المبادرات المعنيّة بمجال المتاحف، التي منها تبادل الخبرات وإعارة المقتنيات والمجموعات بين متاحف البلدين.