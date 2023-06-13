وزير الثقافة يلتقي رئيس مجلس أمناء متاحف قطر

التقى الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، اليوم، في الدوحة، الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، وذلك خلال زيارة سموّه الرسمية لحضور افتتاح معرض الدوحة الدولي للكتاب.
وأشاد بعمق العلاقات التاريخية بين المملكة ودولة قطر الشقيقة على مستوى القيادة والشعب، متطلعاً إلى تعزيز العمل على المبادرات المعنيّة بمجال المتاحف، التي منها تبادل الخبرات وإعارة المقتنيات والمجموعات بين متاحف البلدين.
حضر اللقاء الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، ومساعد وزير الثقافة راكان بن إبراهيم الطوق.