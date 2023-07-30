محافظ الأحساء يستقبل فريق "مبادرة الأسبوع العالمي لريادة الأعمال"

وأكد أهمية المشاركة في هذا الحدث العالمي من خلال ملتقى الأحساء للشركات الناشئة، وأهمية دور هذه الفعاليات في تطوير بيئة الأعمال في المحافظة، وتمكين رواد الأعمال في الأحساء من الاطلاع على أحدث الخبرات والتجارب الريادية؛ بما يسهم في التنمية الاقتصادية، والارتقاء بالمشاريع الريادية، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030. منوهًا بما تمتلكه الأحساء من القدرات البشرية والميزات الاقتصادية المناسبة للارتقاء بريادة الأعمال.