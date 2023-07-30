محافظ الأحساء يستقبل فريق "مبادرة الأسبوع العالمي لريادة الأعمال"

استقبل الأمير سعود بن طلال بن بدر، محافظ الأحساء، بمكتبه بمقر المحافظة اليوم، فريق مبادرة تفعيل الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، برئاسة الدكتور إبراهيم آل الشيخ مبارك الأمين العام لغرفة الأحساء، وعبدالمحسن الموسى المشرف على المبادرات الاتصالية.
واطلع محافظ الأحساء على برنامج وآليات عمل تفعيل المبادرة، وخطتها الاتصالية، متضمنة تفاصيل ملتقى الأحساء للشركات الناشئة، الذي تنظمه غرفة الأحساء ممثلة بمركز الأمير أحمد بن فهد بن سلمان لتطوير الأعمال (سنا)، ومجلس ريادة الأعمال، المقرر عقده في الفترة من 7 – 9 نوفمبر المقبل.
ويهدف الملتقى إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال في الأحساء، وتهيئة البيئة المحفزة، وخلق الفرص، وتذليل العقبات والتحديات، إضافة إلى بناء العلاقات ومد جسور التواصل بين رواد الأعمال والجهات المعنية؛ لدعم المشاريع الناشئة في مختلف القطاعات.
وأكد أهمية المشاركة في هذا الحدث العالمي من خلال ملتقى الأحساء للشركات الناشئة، وأهمية دور هذه الفعاليات في تطوير بيئة الأعمال في المحافظة، وتمكين رواد الأعمال في الأحساء من الاطلاع على أحدث الخبرات والتجارب الريادية؛ بما يسهم في التنمية الاقتصادية، والارتقاء بالمشاريع الريادية، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030. منوهًا بما تمتلكه الأحساء من القدرات البشرية والميزات الاقتصادية المناسبة للارتقاء بريادة الأعمال.