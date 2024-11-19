أمير الشرقية يفتتح منتدى المرأة الاقتصادي.. "أبوثنين": مشاركة الإناث الاقتصادية سجلت قفزة نوعية إلى 35.4%

إلى ذلك تخلل المنتدى أربع جلسات حوارية ناقشت تطور دور المرأة في تحقيق أهداف الرؤية، الفرص المتاحة لها في ريادة الأعمال، وأهمية التدريب لتمكينها من القيادة الناجحة. كما أبرز المنتدى مبادرات مثل برنامج "وعد" لتوفير فرص تدريبية، وبرامج "وصول" و"قرة" لدعم المرأة العاملة.