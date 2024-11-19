أمير الشرقية يفتتح منتدى المرأة الاقتصادي.. "أبوثنين": مشاركة الإناث الاقتصادية سجلت قفزة نوعية إلى 35.4%

افتتح أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز فعاليات منتدى "المرأة الاقتصادي 2024" الذي تنظمه غرفة الشرقية ممثلة في مركز تمكين المرأة، في نسخته الثامنة، بمقر الغرفة.
وشهد المنتدى مشاركة واسعة من المتخصصين والمسؤولين والأكاديميين والمهتمين بالشأن الاقتصادي، ويمتد حتى الأربعاء 20 نوفمبر 2024م.
واستضافت الجلسة الافتتاحية نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل، الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، الذي أشار إلى إنجازات الوزارة في تعزيز رأس المال البشري ودعم مشاركة المرأة وفق رؤية 2030.
وأوضح الدكتور "أبوثنين" أن معدل البطالة الإجمالي انخفض إلى 3.3%، فيما انخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 7.1%. كما بلغ عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص 2.4 مليون، وسجلت مشاركة الإناث الاقتصادية قفزة نوعية إلى 35.4% مقارنة بـ17% في 2017.
إلى ذلك تخلل المنتدى أربع جلسات حوارية ناقشت تطور دور المرأة في تحقيق أهداف الرؤية، الفرص المتاحة لها في ريادة الأعمال، وأهمية التدريب لتمكينها من القيادة الناجحة. كما أبرز المنتدى مبادرات مثل برنامج "وعد" لتوفير فرص تدريبية، وبرامج "وصول" و"قرة" لدعم المرأة العاملة.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بدر بن سليمان الرزيزاء، على الاهتمام الذي تحظى به المرأة السعودية، مشيدًا بدورها في التنمية الوطنية ودعم مستهدفات الرؤية.
وأشار "الرزيزاء" إلى دور الغرفة في تمكين المرأة من خلال البرامج والمبادرات المتنوعة، مؤكدًا أن المنتدى يعكس التزام الغرفة بمواصلة دعمها للمرأة.
ويُختتم المنتدى بورش عمل تبدأ صباح الأربعاء، حيث تناقش دعم ريادة الأعمال في وادي الظهران، ريادة الأعمال السياحية، أهمية التنوع والشمولية في بيئة العمل، وأسس القيادة الإبداعية لتحقيق النجاح في عالم الأعمال.