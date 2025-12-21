محمية الملك سلمان.. 550 نوعاً من النباتات تعزز الرقعة الخضراء

ونوهت الهيئة بأن تحسّن الغطاء النباتي يُعد عنصرًا أساسيًا في تعزيز صحة النظام البيئي والحفاظ على توازنه واستدامته داخل مختلف مناطق المحمية، إذ أسهم في زيادة مشاهدات الحيوانات المهددة بالانقراض واستقرار الكائنات التي أُعيد توطينها، إلى جانب الارتفاع الملحوظ في معدلات تسجيل ومشاهدة الطيور فضلًا عن عودة عدد من الكائنات الفطرية إلى مناطق لم تُسجَّل فيها منذ سنوات.