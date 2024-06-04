شرطة إسلام آباد تطيح بمجرم سرق هواتف مواطنين سعوديين تحت تهديد السلاح

وبحسب التفاصيل، كان المواطنان السعوديان في إحدى الحدائق العامة عندما اقترب منهما رجلان مسلحان تتراوح أعمارهما بين 30 و35 عامًا، وقاما بتهديدهما وسرقة هاتفين من نوع آيفون 15 برو، ثم فرا من الموقع.