بأنشطة متنوعة تلبي طموحات كل الفئات.. "الثقافة" تُطلق موسم رمضان 1444هـ

تطلق وزارة الثقافة غُرة شهر رمضان المبارك، موسم رمضان 1444هـ، متضمناً باقةً من الأنشطة والفعاليات الثقافية والاجتماعية والرياضية والإبداعية التي ستقام طيلة أيام الشهر الكريم؛ لتحيي من خلاله الوزارة الموروث الثقافي التاريخي المرتبط بهذا الشهر، وتعكس خصوصيته لدى المجتمع السعودي، والتي توارثها جيلاً بعد جيل.
وخصّصت الوزارة موقعاً إلكترونياً لموسم رمضان يتضمن تفاصيل وأماكن إقامة فعاليات الموسم، وذلك عبر الرابط ، حيث يتيح للمهتمين تحميل الدليل الإرشادي لهوية موسم رمضان 1444هـ، ليكون مرجعاً للراغبين في المشاركة في الموسم، وكذلك استخدام الهوية ضمن محتواهم ومنتجاتهم الإبداعية المرتبطة بالموسم.
ويتضمن الموسم فعاليات مستوحاة من الثقافة السعودية ذات الارتباط الوثيق بروحانية شهر الصيام، ومن أبرزها فعاليات "باب البلد" في جدة التاريخية، والتي ستتزين بزينة رمضان، وتحتضن مجسماً لمدفع رمضان، والمسحراتي الذي يوقظ الأهالي للسحور، إلى جانب أنشطة متنوعة تشمل مسابقة حفظ القرآن الكريم، وركن القهوة السعودية، ودكاكين الحرفيين، وعربات الأطعمة والمقاهي، ودكاكين وبسّطات الحلويات الرمضانية، وجداريات الرسم التفاعلية، كما تضم فعالية "منطقة رؤيتي وطني" التي تتضمن معارض متخصصة في المصحف الشريف، وترميم المساجد التاريخية، والطوابع والعملات القديمة، وتاريخ جدة، إضافةً إلى ورشة الخط الديواني.
وتأتي فعالية "منطقة سرادق رمضان" بوصفها إحدى الفعاليات الرئيسية للموسم والتي ستُقام في جدة التاريخية، وتشتمل على الخيمة الرمضانية، وسينما أهل أول، وتجربة الأكل، والشخصيات المتجولة، ومسرح العرائس.
ويقدم الموسم في جدة التاريخية فعالية "مركاز البلد"، والتي تتضمن عدة مواقع مخصصة للألعاب الشعبية، والرسامين، والحرفيين، والذواقة، والضوء، إلى جانب فعالية "حكاوى رمضان"، و"معرض بساط الريح"، إضافةً إلى تنظيم بطولة موسم رمضان للكرة الطائرة بالتعاون مع وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للكرة الطائرة، مع تقديم فرصة الاستمتاع بزيارة بينالي الفنون الإسلامية لاستكشاف التنوع الثقافي الفني للعالم الإسلامي، والذي تحتضنه صالة الحجاج الغربية بمطار الملك عبدالعزيز في جدة.
ويقدم موسم رمضان في مدينة الرياض أنشطةً متعددةً تتنوع بين الثقافة والرياضة والفن والتفاعل المجتمعي، عبر حزمة من الفعاليات، من أبرزها فعالية "الخيمة الرمضانية" على طريق الملك فهد مقابلة لمركز الملك عبدالله المالي، والتي ستقدم تجارب الإفطار، والسحور على أيدي أمهر الطهاة، إضافةً إلى الأنشطة المتنوعة التي تناسب جميع أفراد الأسرة، مثل منطقة الطفل وطاولات اللعب والسوق، وغيرها من أنشطة تعكس الثراء الثقافي للمملكة، علاوةً على إقامة فعالية "قرقيعان" وما يصاحبها من أهازيج وعروض حرفية، وذلك في مواقع متعددة، منها الخيمة الرمضانية.
وتشمل فعاليات موسم رمضان بمدينة الرياض أيضاً، "حارة رمضان" التي ستقام في حديقة الندى ومنتزه الحزام، حيث تتضمن أنشطة تحتفي بالذاكرة الرمضانية في الحواري الشعبية القديمة، وفعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للتراث في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي بمنطقة الرياض، و"المستكشف الصغير" التي تستهدف تعزيز مساهمة الأطفال في حماية وصون التراث.
وفي واجهة الرياض يقدم موسم رمضان فعالية "تليد" تحت شعار "فن موروث، اكتشف وتعلم"، والتي تتضمن مساحة تفاعلية تستضيف عدة جلسات حوارية، وورش عمل لاكتشاف تاريخ الفنون التقليدية، وفي الجانب الرياضي ستشهد الرياض تنظيم بطولة موسم رمضان للكرة الطائرة، وبطولة موسم رمضان التصنيفية للبادل.
ويعكس موسم رمضان بأنشطته وفعالياته الثقافة السعودية الأصيلة، وعادات المجتمع السعودي المميزة أثناء شهر رمضان المبارك، وتهدف وزارة الثقافة من خلال هذه الفعاليات الثقافية إلى إبراز الموروث الثقافي وإحيائه، والتعريف بالثقافات المحلية المتنوعة، وتعزيز العادات الرمضانية المرتبطة بذاكرة ووجدان السعوديين.