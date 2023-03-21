بأنشطة متنوعة تلبي طموحات كل الفئات.. "الثقافة" تُطلق موسم رمضان 1444هـ

ويتضمن الموسم فعاليات مستوحاة من الثقافة السعودية ذات الارتباط الوثيق بروحانية شهر الصيام، ومن أبرزها فعاليات "باب البلد" في جدة التاريخية، والتي ستتزين بزينة رمضان، وتحتضن مجسماً لمدفع رمضان، والمسحراتي الذي يوقظ الأهالي للسحور، إلى جانب أنشطة متنوعة تشمل مسابقة حفظ القرآن الكريم، وركن القهوة السعودية، ودكاكين الحرفيين، وعربات الأطعمة والمقاهي، ودكاكين وبسّطات الحلويات الرمضانية، وجداريات الرسم التفاعلية، كما تضم فعالية "منطقة رؤيتي وطني" التي تتضمن معارض متخصصة في المصحف الشريف، وترميم المساجد التاريخية، والطوابع والعملات القديمة، وتاريخ جدة، إضافةً إلى ورشة الخط الديواني.