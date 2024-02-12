ماكلارين ريسينج تعلن أوبتيموم نيوترشن شريكاً رسمياً للتغذية الرياضية

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مات دينينجتون، المدير التنفيذي للشراكات والمسرعات لدى ماكلارين ريسينج: "يسرنا الترحيب بعلامة أوبتيموم نيوترشن ضمن فريقنا. تتطلب بيئة عملنا أداءً عالياً طوال الوقت، ويشكل أفراد الفريق أبرز أصولنا، ما يعزز أهمية هذه الشراكة ودعم أوبتيموم نيوترشن لمساعينا المتواصلة نحو مزيد من التحسن والتميز في كل ما نقوم به".