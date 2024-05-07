السعودية تترأس اجتماع المجلس التنفيذي "للألكسو" في جدة.. الأسبوع القادم

يُذكر أن العلاقة بين المملكة ومنظمة "الألكسو" تمتد إلى 54 عامًا من تأسيس المنظمة، وشهدت مؤخرًا نشاطًا ملحوظًا في عدد من الأنشطة ذات العلاقة بعمل المنظمة؛ في حين تعمل المنظمة في نطاق جامعة الدول العربية، ومع اللجان الوطنية في الدول العربية كافة، في كل ما يخدم مجتمعاتها على المستويين المحلي والإقليمي، والوصول إلى العمل التشاركي والتكاملي في مجالات التربية والثقافة والعلوم من خلال تقديم المبادرات النوعية والشراكات القيمة مع مختلف القطاعات والجهات ذات العلاقة لرفع المستوى الثقافي بين أجزاء الوطن العربي.