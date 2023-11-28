"الغيدان" يكشف تاريخ "إكسبو" ولماذا تتبارى الدول في إنفاق المليارات لاستضافته؟

وعن ظهور فكرة إكسبو قال الغيدان: في عام 1851 خطرت للأمير ألبرت زوج الملكة فيكتوريا فكرة إطلاق تحدٍّ أممي لإبهار العالم بمخرجات الثورة الصناعية والتكنولوجية، وتقريبها من الجمهور؛ لتشهد لندن في ذلك العام 1851 معرضًا، سُمي المعرض العالمي العظيم، وافتتحته الملكة فيكتوريا في 1 مايو 1851 في افتتاح لم يسبق له مثيل، ثم انتشرت الفكرة في العالم.