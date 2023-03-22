صامطة.. "بلدية السهي" تنفذ 50 جولة رقابية على الأسواق والمحال التجارية قُبيل رمضان

نفّذت بلدية مركز السهي التابع لمحافظة صامطة 150 جولة رقابية على الأسواق والمحال التجارية قُبيل حلول شهر رمضان المبارك، ضمن خطة عملها لاستقبال شهر رمضان والتي شملت كذلك تنفيذ أعمال الصيانة الدورية وتركيب المجسمات وتجهيز المداخل وشوارع المركز، فضلاً عن تهيئة الملاعب الرياضية، وصيانة الحدائق والمسطحات الخضراء وصيانة الألعاب.

وأوضح رئيس بلدية مركز السهي المهندس عبدالله بن محمد مباركي، أن البلدية أنهت أخيرًا تأجير موقع واحد من المواقع الاستثمارية المؤقتة على الواجهة البحرية وتم طرح 7 فرص استثمارية طويلة الأجل على منصة بلدي (فرص)، وذلك ضمن الخطط التطويرية المستمرة التي تنفذها البلدية، والتي شملت كذلك إزالة نحو 3530 مترًا مكعبًا من مخلفات البناء خلال ثلاثة أشهر لتحسين المشهد الحضري، وتنفيذ جولات رقابية على المباني تحت الإنشاء والتأكد من امتثال أصحاب الرخص للاشتراطات الفنية