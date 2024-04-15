بيوم بهيج يُعايد "وقاء" منسوبيه بمناسبة عيد الفطر المبارك

أقام المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" اليوم فعالية "حياك ياعيد" معايدة لمنسوبيه بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور سعادة الرئيس التنفيذي لمركز وقاء المهندس أيمن بن سعد الغامدي وعدد من قيادات المركز.
وشهدت فعالية "حياك ياعيد"، سوق العيد والذي يحتوي على مشاركة تُجار وقاء من مُلاك المشاريع الصغيرة والمزارعين والمستفيدين من خدمات المركز لدعم وتسويق منتجاتهم، إلى جانب إقامة عدد من الفعاليات المصاحبة للمرأة والطفل.
وتهدف فعالية "حياك ياعيد" إلى تعزيز الروابط الاجتماعية المتينة وروح المحبة والتلاحم بين منسوبي المركز وتبادل التهاني والتبريكات بين الحضور، متمنياً وقاء لمنسوبيه عيداً سعيداً يُعاد كل عام عليهم بخيرٍ ويُمنٍ وبركات.