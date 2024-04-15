بيوم بهيج يُعايد "وقاء" منسوبيه بمناسبة عيد الفطر المبارك

وشهدت فعالية "حياك ياعيد"، سوق العيد والذي يحتوي على مشاركة تُجار وقاء من مُلاك المشاريع الصغيرة والمزارعين والمستفيدين من خدمات المركز لدعم وتسويق منتجاتهم، إلى جانب إقامة عدد من الفعاليات المصاحبة للمرأة والطفل.