رسالة مؤثرة إلى زوّار الحرم: حين يكون النظام عبادة

كما نبّه إلى أن الوقوف في الممرّات أو الصلاة في أماكن تعيق حركة الناس أو الانشغال بالتصوير، قد يُسبّب أذى للمسلمين، وهو ما يخالف الشريعة. واستدلّ بقول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ...﴾ (الأحزاب: 58)، وحديث النبي ﷺ: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده».