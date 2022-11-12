25 مليون مشاهد.. مسؤول بـ"عرب سات" يكشف كيف يُدار القمر من الرياض

ناقشت ندوة "البث والابتكارات الفضائية الحديثة"، اليوم، المُقامة ضمن فعاليات معرض مستقبل الإعلام المصاحب لمهرجان الإذاعة والتلفزيون العربي للدورة الـ22، برمجيات الأقمار الصناعية ومسارات القمر الصناعي "عرب سات".
قدّم الندوة مدير إدارة التشغيل في "عرب سات" ياسر إبراهيم، وتحدث عن عمل القمر الصناعي "عرب سات" الذي يدار من مقره بالرياض؛ مبينًا أن القمر لديه قنوات في جميع الدول العربية، ويدير قمر "عرب سات" تسعة أقمار على ارتفاعات مختلفة، كما يعتبر في طليعة الأقمار الصناعية التي تبث للقنوات التلفزيونية.
وأوضح أن قمر "عرب سات" لديه تغطية متكاملة من خلال استخدام منصة ذكية يشاهدها أكثر من 25 مليون مشاهد حول العالم، ولديه في منصات التواصل الاجتماعي ما يمكّنه من البث الإذاعي والمرئي الذي يستهدف شرائح متنوعة.
وأبان "إبراهيم": "إننا من خلال مقرنا بالرياض، يمكننا تقديم خدمات مختلفة من خلال شبكات متصلة بالإنترنت، وبثوث متنوعة حول العالم بيسر وسهولة، ويمكننا كذلك إعادة المعالجة لانقطاع الخدمة وإصلاحها عن بُعد".