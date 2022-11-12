25 مليون مشاهد.. مسؤول بـ"عرب سات" يكشف كيف يُدار القمر من الرياض

قدّم الندوة مدير إدارة التشغيل في "عرب سات" ياسر إبراهيم، وتحدث عن عمل القمر الصناعي "عرب سات" الذي يدار من مقره بالرياض؛ مبينًا أن القمر لديه قنوات في جميع الدول العربية، ويدير قمر "عرب سات" تسعة أقمار على ارتفاعات مختلفة، كما يعتبر في طليعة الأقمار الصناعية التي تبث للقنوات التلفزيونية.