وزارة الصناعة تبحث شؤون الأراضي والأحزمة المتمعدنة مع عدد من الجهات الحكومية

نظّمت وزارةُ الصناعة والثروة المعدنية لقاءً تشاوريًّا مع شركاء النجاح من الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ لبحث ومناقشة أهمّ الموضوعات فيما يتعلّق بشؤون الأراضي والأحزمة المُتمعدنة.
استعراض اللقاءُ سبُلَ التعاون المُشتركة والمبادرات المقترحة لتسهيل إجراءات استخدام الأراضي الحكومية والاستغلال الأمثل لها.
جاء ذلك بحضور وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية لإدارة الموارد التعدينية عبدالرحمن البلوشي، ووكيل وزارة الطاقة لشؤون الشركات والمحجوزات المهندس محمد بن إبراهيم الخراشي، ومساعد محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة للاحتياج الحكومي، المهندس هاني بن عبدالله أبو النجا، وعدد من مسؤولي شؤون الأراضي في الجهات الحكومية من وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة الحرس الوطني، وزارة البلديات والإسكان، وزارة السياحة، وزارة النقل، وزارة البيئة والمياه والزراعة، هيئة التراث.
واستُهلّ اللقاء باستعراض استراتيجية الوزارة لقطاع التعدين، وخطة الوزارة في طرح مواقع للمنافسات العالمية الواقعة ضمن نطاق الأحزمة المتعمدة، وعددها 21 حزامًا، التي تقدر مساحتها بـ106,424 كيلومترًا مربعة حتى عام 2027م.
حيث تمّ التأكيد على الالتزام والتقيد بالاشتراطات البيئية خلال عمليات الاستكشاف، وإعادة تأهيل حالة الأراضي بعد عمليات التعدين لتعود إلى ما كانت عليه، وقصص النجاح بالقطاع والأثر الاقتصادي والاجتماعي الإيجابي للتعدين في تنمية المناطق الأقل نموًّا بالمملكة.
وناقش الشركاءُ التحدياتِ التي تواجهها الجهات الحكومية، والمبادرات التي تسهم في تسهيل إجراءات تخصيص الأراضي والاستغلال الأمثل لها.
وجرى اقتراح آليات للتعاون بين الجهات في عمليات تخصيص الأراضي الحكومية وتسريع إجراءاتها، بما يؤدي إلى تعظيم القيمة المتحققة من هذه الأراضي الحكومية والاستفادة منها.