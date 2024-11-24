وزارة الصناعة تبحث شؤون الأراضي والأحزمة المتمعدنة مع عدد من الجهات الحكومية

جاء ذلك بحضور وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية لإدارة الموارد التعدينية عبدالرحمن البلوشي، ووكيل وزارة الطاقة لشؤون الشركات والمحجوزات المهندس محمد بن إبراهيم الخراشي، ومساعد محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة للاحتياج الحكومي، المهندس هاني بن عبدالله أبو النجا، وعدد من مسؤولي شؤون الأراضي في الجهات الحكومية من وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة الحرس الوطني، وزارة البلديات والإسكان، وزارة السياحة، وزارة النقل، وزارة البيئة والمياه والزراعة، هيئة التراث.