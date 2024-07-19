"البنك المركزي" يؤكد سلامة أنظمة المدفوعات والأنظمة البنكية في السعودية

أكد البنك المركزي السعودي "ساما"، سلامة أنظمته وأنظمة المدفوعات الوطنية والأنظمة البنكية في المملكة وعدم تأثرها جراء العطل التقني، الذي تعرضت له العديد من الجهات حول العالم اليوم.