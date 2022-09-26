"ابن العلا" مستقبل السياح.. الطفل "عبدالله".. موهبة شعرية أثّر فيها "الفيصل"

بدأت موهبة "عبدالله" في الظهور منذ سن الخامسة من عمره، وشارك في عديدٍ من المناسبات الوطنية داخل العلا وخارجها، كما شارك بقصيدة في اليوم الوطني خلال احتفال محافظة العلا؛ حيث كانت هذه القصيدة بمنزلة انطلاقته.