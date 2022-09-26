"ابن العلا" مستقبل السياح.. الطفل "عبدالله".. موهبة شعرية أثّر فيها "الفيصل"

يمثّل الطفل عبدالله بدر الثبيتي الخمعلي، ذو التسع سنوات، موهبة نادرة تتسم بالجرأة والحضور في إلقاء الشعر وحفظ النثر والقصائد.
بدأت موهبة "عبدالله" في الظهور منذ سن الخامسة من عمره، وشارك في عديدٍ من المناسبات الوطنية داخل العلا وخارجها، كما شارك بقصيدة في اليوم الوطني خلال احتفال محافظة العلا؛ حيث كانت هذه القصيدة بمنزلة انطلاقته.
وخلال السنوات الماضية انتشرت لـ"عبدالله" مقاطع مصورة في مواقع التواصل الاجتماعي يلقي خلالها قصائد حماسية للوطن، وخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وكذلك رجال الحد الجنوبي ورجال الأمن.
كما تغنى الطفل "عبدالله"، بالرؤية الشابة الطموحة لسمو ولي العهد، رؤية 2030، ووظّف موهبته لإبراز محافظة العلا وما تزخر به من معالم سياحية وتاريخية وأثرية؛ حيث يقوم باستقبال الضيوف والسياح بالمحافظة ولقب بـ"ابن العلا"، الأمر الذي أهّله للمشاركة في مسابقة اكتشاف المواهب على "إم بي سي" ورعاية هيئة الترفيه.
كانت بداية مشاركة "عبدالله" من مسرح مرايا بالعلا، ثم المراحل النهائية بالبوليفارد، وتُوج بالإلقاء وأصغر مشارك في الحفل الختامي بقاعة الهيلتون؛ وسط حضور كبير من الوسطين الفني والإعلامي.
وعن أكثر الشخصيات التي تأثر بها "عبدالله"، فقد كان الأمير خالد الفيصل، في صدارة الشخصيات التي أثرت في "عبدالله"، ثم أتى الشاعران خلف بن هذال، ومشعل بن محماس الحارثي.