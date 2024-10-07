رئيس اللجنة الأولمبية التونسية يزور مركز التحكيم الرياضي السعودي

وكان في استقبال السيد بوصيان رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي، الدكتور محمد بن ناصر باصّم، والرئيس التنفيذي للمركز، الأستاذ جابر بن سعد الجهني، حيث قدما للضيف شرحًا وافيًا عن مسيرة المركز في مجال التحكيم الرياضي، وخطته الاستراتيجية، والمشاريع والمبادرات المصاحبة لها، وإسهاماته التعاونية مع بقية المراكز المماثلة لتطوير وتعزيز أنشطة التحكيم الرياضي.