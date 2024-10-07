رئيس اللجنة الأولمبية التونسية يزور مركز التحكيم الرياضي السعودي

قام رئيس اللجنة الأولمبية التونسية وعضو اللجنة الأولمبية الدولية، السيد محرز بوصيان، برفقة الوكيل المساعد لشؤون الرياضة بوزارة الرياضة، الأستاذ عبدالعزيز العنزي، بزيارة إلى مقر مركز التحكيم الرياضي السعودي، وذلك للاطلاع على المركز والتعرف على تجربته في مجال فض المنازعات الرياضية وذات الصلة بالرياضة، ومناقشة سبل التعاون في مجال التحكيم في القضايا الرياضية.
وكان في استقبال السيد بوصيان رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي، الدكتور محمد بن ناصر باصّم، والرئيس التنفيذي للمركز، الأستاذ جابر بن سعد الجهني، حيث قدما للضيف شرحًا وافيًا عن مسيرة المركز في مجال التحكيم الرياضي، وخطته الاستراتيجية، والمشاريع والمبادرات المصاحبة لها، وإسهاماته التعاونية مع بقية المراكز المماثلة لتطوير وتعزيز أنشطة التحكيم الرياضي.
وعبّر بوصيان في ختام زيارته للمركز عن امتنانه لحفاوة الاستقبال، مبدياً إعجابه بما وصل إليه المركز من تقدم، ومشيرًا إلى الحرص على الاستفادة من تجربة مركز التحكيم الرياضي السعودي ضمن الجوانب التعاونية في مجال التحكيم الرياضي.