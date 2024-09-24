"السديس" يطلق مبادرة لتوثيق جهود المؤسس في خدمة الحرمين ويدعو لتأليف موسوعة بلغات متعددة

وأكد الشيخ "السديس" أن حكومة المملكة، منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وحتى اليوم، تولي الحرمين الشريفين اهتمامًا بالغًا في جميع الجوانب من توسعة وتطوير إلى توجيه وإرشاد، مشيرًا إلى أن الملك عبدالعزيز وضع لبنة العناية بالحرمين فور توحيد المملكة عبر إصلاحات معمارية وتنظيمات إدارية.