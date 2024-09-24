"السديس" يطلق مبادرة لتوثيق جهود المؤسس في خدمة الحرمين ويدعو لتأليف موسوعة بلغات متعددة

احتفت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الثلاثاء بمقرها بمكة المكرمة، باليوم الوطني 94 للمملكة العربية السعودية تحت شعار "اليوم الوطني.. قيم دينية ووطنية وآفاق ريادية وحضارية".
جاء ذلك برعاية رئيس الشؤون الدينية، الدكتور عبدالرحمن السديس، وبحضور إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور ياسر الدوسري، وعدد من القيادات والمسؤولين. وفي كلمة ألقاها بهذه المناسبة.
وأكد الشيخ "السديس" أن حكومة المملكة، منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وحتى اليوم، تولي الحرمين الشريفين اهتمامًا بالغًا في جميع الجوانب من توسعة وتطوير إلى توجيه وإرشاد، مشيرًا إلى أن الملك عبدالعزيز وضع لبنة العناية بالحرمين فور توحيد المملكة عبر إصلاحات معمارية وتنظيمات إدارية.
إلى ذلك أعلن الشيخ "السديس" خلال الاحتفالية عن مبادرة جديدة لتأليف موسوعة حول جهود الملك عبدالعزيز في خدمة الشؤون الدينية في الحرمين الشريفين، لتكون موثقة ومحكمة بعدة لغات، معتبرًا هذه الخطوة جزءًا من تعزيز الإرث التاريخي والديني للمملكة.
وأشار "السديس" إلى أن التوسعات والمشروعات العملاقة التي يشهدها الحرمان الشريفان في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- تعتبر الأكبر في تاريخ الحرمين، وتشمل التطورات التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي، مما يعزز الريادة في مجالات التوجيه والإرشاد والخدمات اللوجستية والفنية.
واختتم "السديس" كلمته برفع التهاني للقيادة الرشيدة، سائلًا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وأن يديم على المملكة الأمن والاستقرار والازدهار، وأن تستمر في تقديم خدماتها الرائدة للحرمين الشريفين.