شاهد.. خدمات صحية متكاملة تخدم "جادة الإبل" في حائل

ويتمّ صرف العلاج اللازم للمريض، أو تحويله على العربات الطبية الأخرى المشاركة في "الجادة"، كعربة: مركز القلب، أو المختبر، أو الأسنان، أو تحويله إلى المستشفيات داخل حائل، وحجز المواعيد اللازمة له إن دعت الضرورة.