شاهد.. خدمات صحية متكاملة تخدم "جادة الإبل" في حائل

يوفر تجمعُ حائل الصحي، لمشاركي وزوار جادة الإبل بحائل؛ مخيمَ خدمات عيادات الرعاية الصحية العاجلة "UCC".
ويستقبل المخيم، الحالات الباردة من الساعة السابعة صباحًا وحتى العاشرة مساءً، في الجهة الغربية من الفعاليات، بالقرب من باب الطوارئ.
وتقدم الخيمة التي استوحي تصميمها الداخلي من التراث، الفحص في عيادات داخلية.
ويتمّ صرف العلاج اللازم للمريض، أو تحويله على العربات الطبية الأخرى المشاركة في "الجادة"، كعربة: مركز القلب، أو المختبر، أو الأسنان، أو تحويله إلى المستشفيات داخل حائل، وحجز المواعيد اللازمة له إن دعت الضرورة.
كما يتوفر مركز نقل إسعافي ملحق مخصص للحالات التي تستدعي النقل للمستشفيات.
من جهتها تقدم قافلة "قلب عبدالعزيز" للكشف المبكر على أمراض القلب خدماتها في "الجادة"، ضمن مشروع عيادات مركز القلب المتنقلة لخدمة أهالي المنطقة في مواقع وجودهم، وتقدم القافلة لمراجعيها الفحص بالموجات فوق الصوتية وتخطيط القلب، وتُحيل من ترى المزيد من الفحوصات له إلى مركز القلب لاستكمال الفحوصات الطبية والاطمئنان على صحته.
كما تقدم خدمات فتح ملف وحجز موعد في مركز القلب. ويبدأ المستفيد من خدمات القافلة بعيادة فرز أولي، يعمل فيها طبيب استشاري متخصص، وعيادتان طبيتان يعمل فيهما طبيب وطبيبة استشاريان متخصصان بأمراض القلب.
وتتوافر بالقافلة أجهزة متقدمة في فحص الموجات فوق الصوتية وتخطيط القلب، إضافة لفريق متخصص من الممارسين الصحيين والإداريين بالخدمة الاجتماعية والتوعية والتثقيف الصحي حول مشاكل القلب.
من جهته شارك المختبر الإقليمي بصحة منطقة حائل، بـ"الجادة"؛ لإجراء الفحوص المخبرية والتبرع بالدم.