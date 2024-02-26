للتعريف بأصالته كموروث شعبي.. "الشداد" يستقبل زوار مهرجان "جادة حائل"

وحددت اللجنة القائمة على الفعاليات "الشدَاد" مدخلاً لزوار القرية التراثية والفعاليات المصاحبة؛ للتعريف بهذا التراث وأصالة هذا الموروث الشعبي، الذي استعان به أهل المنطقة قديمًا في ركوب الإبل؛ تسهيلاً لعملية نقل البضائع على ظهورها.