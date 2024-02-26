للتعريف بأصالته كموروث شعبي.. "الشداد" يستقبل زوار مهرجان "جادة حائل"

شهد مهرجان جادة الإبل بحائل، استقبال "الشدَاد" سالكي طريق "حائل- القصيم" (40 كلم شرق حائل)، في مظهر لافت.
وحددت اللجنة القائمة على الفعاليات "الشدَاد" مدخلاً لزوار القرية التراثية والفعاليات المصاحبة؛ للتعريف بهذا التراث وأصالة هذا الموروث الشعبي، الذي استعان به أهل المنطقة قديمًا في ركوب الإبل؛ تسهيلاً لعملية نقل البضائع على ظهورها.
ويُذكر أن "الشداد" عبارة عن قطع خشبية مخصصة للجلوس، ومقوَّسة الشكل وتوضع على ظهر الجمل من الأمام والخلف وتتوسطها وسادة تسهل عملية الجلوس.
ولحاجة الأفراد قديمًا لـ "الشداد"، عملوا على نسج الحبال من ليف النخيل.
كما نجح الحرفيون الذين صمموا ونفذوا المجسم بتطويع خامات البيئة المحلية في صناعته.